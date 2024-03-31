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13:22 (мск), источник: РБК

Умерла бывший тренер Авербуха и Валиевой

Наталья Дубинская последние годы боролась с боковым амиотрофическим склерозом. О смерти тренера сообщил ее сын.

Умерла бывший тренер Авербуха и Валиевой | Источник: РБК

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла 30 марта на 75-м году жизни. Об этом сообщил ее сын, тренер Денис Самохин в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

По его словам, Дубинская последние четыре года боролась с боковым амиотрофическим склерозом (неизлечимое прогрессирующее заболевание нервной системы), который забрал у нее все — «силу, энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать».

Дубинская в разные годы была тренером Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Камилы Валиевой и других фигуристов.

Дубинская работала в школе «Москвич».

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