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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Мозер о «Битве школ»: «Активно ведем обсуждение по поводу изменения формата. Все команды не имеют в наличии тех участников, которые изначально планировались»

Сегодня в Москве прошел шестой этап юношеских соревнований, где выступали спортсмены в возрасте от 6 до 12 лет.

Мозер о «Битве школ»: «Активно ведем обсуждение по поводу изменения формата. Все команды не имеют в наличии тех участников, которые изначально планировались» | Источник: Sports.Ru

"Мы абсолютно точно будем менять формат, потому что у нас катастрофическая нехватка мальчиков, все команды не имеют в наличии тех участников, которые изначально планировались.

Сейчас активно ведем обсуждение по поводу изменения формата «Битвы школ». 10 апреля состоится президиум, будем обсуждать этот вопрос.

Насколько важно для детей видеть в качестве хедлайнера Евгению Медведеву, Александру Трусову и других? Это у детей надо спросить, честно, этим занимаются организаторы, мне это неинтересно.

Мы даем возможность детям научиться выступать, быть фигуристами и получать удовольствие от того, что они делают.

Чем «Битва школ» отличается от других соревнований? Это командное соревнование, здесь сидят команды, болеют друг за друга, это основное направление, которое мы используем на этом турнире.

Было интересно именно посмотреть, какие школы лучшие в Москве, как выступают дети, как они умеют болеть, быть одной командой, это те вещи, которых к индивидуальных соревнованиях абсолютно нет", — рассказала гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер.

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