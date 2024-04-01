Туктамышева не вошла в новый пул допинг-тестирования РУСАДА | Источник: Sports.Ru

В пулы тестирования РУСАДА на второй квартал 2024 года вошли 11 фигуристов. Это Дмитрий Алиев, Денис Ходыкин, Макар Игнатов (все — национальный регистрируемый пул тестирования), Иван Букин, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Дарья Павлюченко, Александра Степанова и Майя Хромых (все — расширенный пул тестирования).

Перед началом сезона-2023/24 в пулы допинг-тестирования РУСАДА были включены 18 фигуристов. Находившиеся в тех списках Туктамышева, Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Дарья Усачева, Аннабель Морозова и Александр Самарин не вошли в новые пулы.