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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева не вошла в новый пул допинг-тестирования РУСАДА

Фигуристка приостановила карьеру в октябре 2023 года.

Туктамышева не вошла в новый пул допинг-тестирования РУСАДА | Источник: Sports.Ru

В пулы тестирования РУСАДА на второй квартал 2024 года вошли 11 фигуристов. Это Дмитрий Алиев, Денис Ходыкин, Макар Игнатов (все — национальный регистрируемый пул тестирования), Иван Букин, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Дарья Павлюченко, Александра Степанова и Майя Хромых (все — расширенный пул тестирования).

Перед началом сезона-2023/24 в пулы допинг-тестирования РУСАДА были включены 18 фигуристов. Находившиеся в тех списках Туктамышева, Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Дарья Усачева, Аннабель Морозова и Александр Самарин не вошли в новые пулы.

В пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев в настоящее время входят девять представителей российского фигурного катания. Это Камила Валиева, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Петр Гуменник, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Аделия Петросян и Евгений Семененко.

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