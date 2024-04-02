Мишин потерял молодого Плющенко? Громкий трансфер весны | Источник: Спорт РИА Новости

Сперва казалось, что союз Алексея Мишина и Матвея Ветлугина заключен на небесах. С определенными, конечно, оговорками, но для Профессора, чья тренерская карьера вобрала в себя всякое, но в последнее время начала, как думалось тогда, потихоньку идти на спад, приход в группу искрометно талантливого и чрезвычайно многогранного юниора что-то сродни подарку свыше.

Медленно уходила из спорта Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева — вечная путеводная звезда нашего фигурного катания — «доживала» отмеренный ей срок, длительность которого невозможно было предвосхитить, а в Евгения Семененко — ныне бог-император мужского одиночного — в то время воспринимался скорее как надежный командный игрок на второй-третьей роли, чем монолитный лидер.

И тут — Ветлугин. Фигурист, надо сказать, абсолютно не «мишинской» формации. Алексей Николаевич постоянно тяготеет к технике и считает ее краеугольным камнем фигурного катания, ради развития которого можно пожертвовать всем остальным, в то время как Матвей к своим 20 годам все еще не стабилизировал ни один четверной. Его прыжковая техника хороша, но общая техническая заявка не позволяет на равных конкурировать с нашими современными лидерами, если те выступают безошибочно.

При этом у Матвея есть то, за что его полюбили и зрители, и, полагаю, даже Мишин. Слово «харизма» звучит слишком обобщенно и неконкретно, чтобы описать им то, за счет чего Ветлугин забирает внимание зала, но других, к сожалению, в русском языке еще не изобрели. Его способность черпать энергию из взаимодействия с аудиторией, которую он скрупулёзно оттачивал год за годом, позволила ему стать одним из самых артистичных молодых фигуристов страны. А характерная внешность дала повод для сравнений с молодым Евгением Плющенко — тоже, кстати, учеником Алексея Николаевича.

В начале этого сезона Матвей, вроде бы, начал переход от просто подающего надежды катальщика в полноценную звезду с претензиями на титул. Он выиграл второй этап Гран-при в Омске, победив не только олимпийского чемпиона Марка Кондратюка и чемпиона мира среди юниоров Алексея Ерохова, но и четверной тулуп (правда, лишь один из двух заявленных). И судя по тому, как его встречали зрители на трибунах, Ветлугин в новом статусе им очень даже нравился.

Правда, удержать планку ему пока не удалось. Второй для себя Гран-при Матвей закончил на пятом месте, Спартакиаду — на 11-м, чемпионат России — на 14-м. Видимо, череда неудач внесла небольшой разлад в отношения спортсмена и тренера, что в свою очередь подтолкнуло Матвея к важному решению — уйти к Евгению Рукавицыну.

У этого перехода будут как плюсы, так и минусы. Ветлугин — очевидно командный игрок, для которого слова «товарищество» и «дружба» явно не пустой звук. Стоит хотя бы вспомнить, как на контрольных прокатах осенью прошлого года он вступился за Петра Гуменника, вынужденного отказываться от поставленной и накатанной произвольной программы под Rammstein из-за общественного давления. Пока остальные известные фигуристы в подавляющем большинстве своем пытались дистанцироваться от ситуации, Матвей нашел в себе силы и мужество высказаться. В группе Рукавицына, не первый год существующей как раз на принципах дружбы и товарищества, такой «новобранец» точно станет своим.

Кроме того, Евгений Владимирович славится индивидуальным, в каком-то смысле даже семейным подходом к своим спортсменам, а также своей способностью «ставить на ноги» людей после серьезных травм. Так, к примеру, пришедшая к нему в прошлое межсезонье Анна Фролова, пережившая череду стрессовых переломов, провела под его руководством фееричный сезон и вернулась в элиту нашего фигурного катания. Для Ветлугина, явно ощущающего необходимость в глотке свежего воздуха, такой тренерский бэкграунд явно придется кстати.

Впрочем, есть у команде Рукавицына и весьма ощутимый минус, на котором его ученики «горят» не первый год — недостаток выносливости. По странному стечению обстоятельств у целого ряда воспитанников Евгения Владимировича периодически возникают сложности с докатыванием произвольной программы до конца. И даже несмотря на то, что предпоследний международный успех нашего мужского одиночного катания связан именно с его командой (победа Дмитрия Алиева на чемпионате Европы — 2019), его спортсмены часто недобирают положенного именно из-за этого. Пожалуй, самым ярким примером тому служит Макар Игнатов — фигурист техничный, прыгучий, замечательно сложенный, но с катастрофически низким запасом выносливости.

Учитывая трудности Ветлугина с прыжками и общий недостаток стабильности, подхватить этот «вирус нехватки сил» для него будет совсем печальным развитием событий. Однако если благодаря семейной обстановке в группе он сможет, наконец, обрести внутреннее спокойствие, этого уже может хватить для больших свершений.