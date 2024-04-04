Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Попко

«Я сказала “да”, — написала Сотникова у себя в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), выложив совместные фотографии с будущим супругом.

Сотниковой 27 лет. Она завоевала золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Также на счету Сотниковой два серебра чемпионатов Европы. Фигуристка официально объявила о завершении спортивной карьеры в марте 2020 года. Попко также 27 лет. Он уроженец Санкт-Петербурга, начинал карьеру в качестве российского теннисиста, но с 2011 года представляет Казахстан. Его лучший результат — 162-е место в рейтинге ATP.