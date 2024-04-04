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01:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Попко

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила о помолвке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко.

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Попко | Источник: Спорт РИА Новости

«Я сказала “да”, — написала Сотникова у себя в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), выложив совместные фотографии с будущим супругом.

В настоящий момент пара воспитывает сына Адриана, который появился на свет 30 октября 2022 года.

Сотниковой 27 лет. Она завоевала золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Также на счету Сотниковой два серебра чемпионатов Европы. Фигуристка официально объявила о завершении спортивной карьеры в марте 2020 года. Попко также 27 лет. Он уроженец Санкт-Петербурга, начинал карьеру в качестве российского теннисиста, но с 2011 года представляет Казахстан. Его лучший результат — 162-е место в рейтинге ATP.

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