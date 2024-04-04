Русская чемпионка Олимпиады влюбилась в украинца Депутата и скрывала это от мамы. Теперь у них двое детей

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Однажды будущая олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, устраивавшая традиционные майские шашлыки в честь окончания сезона, поняла, что народу на этот раз собирается уже много, одной закупиться будет сложно. Друзья посоветовали ей обратиться к парнику Андрею Депутату, который родился в Киеве, но еще подростком переехал в Москву и начал выступать за Россию (катался с Верой Базаровой и Василисой Даванковой).

«Мы созвонились, договорились встретиться вечером, поехали в большой магазин, все купили, потом повеселились на шашлыках, на этом все закончилось. Через год снова собираемся на пикник, я вспоминаю о прекрасном парне Андрее, звоню ему, и вот мы опять покупаем продукты, общаемся, уже узнаем друг у друга об интересах, кому какие фильмы нравятся, между делом я спросила, где он любит гулять со своей девушкой, и выяснила, что ее нет.



Спустя несколько дней Андрей позвал посмотреть с друзьями чемпионат мира по хоккею. Я пришла, в компании было еще несколько фигуристов. Если честно, то в этот вечер заглядывалась на другого молодого человека, как потом выяснилось — лучшего друга Андрея. Но все быстро изменилось. Вскоре уже я позвала ребят в кафе смотреть трансляцию “Евровидения” и поняла, что Андрей мне нравится больше. Он симпатичнее и умнее», — рассказывала Боброва.

После очередного свидания в общей компании Депутат позвал Боброву уже на одиночное рандеву, которое, как оказалось, растянулось на 10 часов — до того оба увлеклись общением. Затем они встретились в парке Горького, где Андрей впервые поцеловал Екатерину — так их отношения и начались.

Накануне Сочи-2014 девушка познакомила своего молодого человека с родителями: поначалу роман скрывала, но маму не проведешь.

— Когда я в очередной раз пришла со свидания, она встретила с орлиным взглядом и спросила: «Ну, кто он?». Я, потупив глаза, ответила: «Тебе не понравится. Он — фигурист, украинец, моложе меня на два года…». То есть три раза не туда. Однако мама, как человек, который всегда зрит в корень, видела, насколько эти отношения важны и не похожи на другие.

Она сказала, чтобы я пригласила Андрея к нам на дачу. Тогда была запись передачи «Спасибо, мамы», приуроченной к Олимпиаде, к нам приезжала съемочная группа из Лондона. Я понимала, что это будет суперответственная съемка, а тут еще я с новым молодым человеком. Мама, как настоящая русская душа, решила съемочную группу накормить, сделать казан плова. И вот приезжает Андрей. Она с порога, даже не знакомясь, берет его за руку: «Пойдем, дрова наколешь», а Андрей спокойно отвечает: «Да, Наталья Николаевна. Вот так, или еще мельче?». От мамы только и слышно было: «Мясо наруби. Плов неси…». Я увидела, что они нашли друг друга, мама одобрила Андрея с первого раза.

Два года спустя после первого поцелуя в парке Горького Андрей и Екатерина вновь оказались в том же самом месте — Депутат встал на одно колено и сделал своей любимой предложение. Свадьба, по словам чемпионки Сочи, была «замечательной».