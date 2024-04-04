Медведева рассказала о самой сумасшедшей покупке в жизни

Спортсменка заявила, что приобрела нательный крестик, который стоил больше 700 тысяч рублей. «Я его ношу каждый день, и я в таком восторге сама от себя и от этого крестика. Мне хорошо! Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки», — отметила Медведева.