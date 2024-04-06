Скопцова засветила богатое декольте в тесном корсете
Фигуристка Анастасия Скопцова, выступавшая в танцах на льду, поделилась новым фото. 23-летняя красавица-спортсменка привлекла внимание подписчиков к своей идеальной груди.
Фигуристка Анастасия Скопцова, выступавшая в танцах на льду, поделилась новым фото. 23-летняя красавица-спортсменка привлекла внимание подписчиков к своей идеальной груди.
Скопцова сфотографировала на телефон свое отражение в зеркале. Фигуристка прихорошилась для выхода. Она надела синие джинсы и черное корсетное боди с низким вырезом. Подписчики смогли полюбоваться на стройную талию и высокую грудь Анастасии.
«“Формы супер”, “Очень красивая фигура”, “Невероятной красоты девушка!”» — посыпались на фигуристку комплименты.
Завершив спортивную карьеру, Скопцова занялась журналистикой. Она стала ведущей ютуб-канала популярного спортивного сайта Sport24.
От фигурного катания Анастасия тоже не отказалась, она ставит хореографию для молодых спортсменов. Недавно Анастасия сообщила, что приступила к тренировкам, чтобы вернуть былую форму.