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15:17 (мск), источник: Московский комсомолец

Скопцова засветила богатое декольте в тесном корсете

Фигуристка Анастасия Скопцова, выступавшая в танцах на льду, поделилась новым фото. 23-летняя красавица-спортсменка привлекла внимание подписчиков к своей идеальной груди.

Скопцова засветила богатое декольте в тесном корсете | Источник: Московский комсомолец

Скопцова сфотографировала на телефон свое отражение в зеркале. Фигуристка прихорошилась для выхода. Она надела синие джинсы и черное корсетное боди с низким вырезом. Подписчики смогли полюбоваться на стройную талию и высокую грудь Анастасии.

«“Формы супер”, “Очень красивая фигура”, “Невероятной красоты девушка!”» — посыпались на фигуристку комплименты.

Источник: Московский комсомолец
Источник: Московский комсомолец

Завершив спортивную карьеру, Скопцова занялась журналистикой. Она стала ведущей ютуб-канала популярного спортивного сайта Sport24.

От фигурного катания Анастасия тоже не отказалась, она ставит хореографию для молодых спортсменов. Недавно Анастасия сообщила, что приступила к тренировкам, чтобы вернуть былую форму.

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