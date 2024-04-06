Скопцова засветила богатое декольте в тесном корсете

Скопцова сфотографировала на телефон свое отражение в зеркале. Фигуристка прихорошилась для выхода. Она надела синие джинсы и черное корсетное боди с низким вырезом. Подписчики смогли полюбоваться на стройную талию и высокую грудь Анастасии.