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15:15 (мск), источник: Московский комсомолец

Похудевшая Загитова встретила весну в задорном мини

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продемонстрировала свой наряд для теплого времени года. Поклонники заметили изменения в фигуре своей любимицы.

Загитова сфотографировала свое отражение в зеркале перед выходом из дома. Спортсменка решила, что на улице достаточно тепло для того, чтобы оголить ноги.

Источник: Московский комсомолец

Алина оделась в короткую юбку в складку и модный в новом сезоне «драный» свитер. Ноги фигуристка обула в полусапожки-казаки с квадратными носами. Модница обошлась без колготок, но надела под сапоги высокие белые носки. Образ завершила черная сумочка на коротком ремешке.

«Весна в сердце…» — так описала фигуристка свое состояние.

Обсуждая новое фото, пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от весеннего образа Алины, другие обеспокоились тем, что на снимке ноги чемпионки выглядят чересчур худыми:

«“Жакет писк, конечно!”, “Шикарный образ! Юбка топ”, “Алиночка, у вас очень красивые ножки!”, “Такая худышка”, “Что с ногой?”, “Что-то с формой левой ноги, может, из-за массажа”».

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