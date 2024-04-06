Похудевшая Загитова встретила весну в задорном мини

Загитова сфотографировала свое отражение в зеркале перед выходом из дома. Спортсменка решила, что на улице достаточно тепло для того, чтобы оголить ноги.

Алина оделась в короткую юбку в складку и модный в новом сезоне «драный» свитер. Ноги фигуристка обула в полусапожки-казаки с квадратными носами. Модница обошлась без колготок, но надела под сапоги высокие белые носки. Образ завершила черная сумочка на коротком ремешке.

«Весна в сердце…» — так описала фигуристка свое состояние.

Обсуждая новое фото, пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от весеннего образа Алины, другие обеспокоились тем, что на снимке ноги чемпионки выглядят чересчур худыми: