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15:04 (мск), источник: ТАСС

Сальто могут убрать из списка запрещенных элементов фигурного катания

Как сообщил ТАСС источник, обсуждение соответствующего предложения пройдет на конгрессе Международного союза конькобежцев.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) может исключить сальто из числа запрещенных элементов в фигурном катании. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Сальто планируется убрать из списка запрещенных элементов, и это предложение планируется внести в число прочих предложений техкома ISU на конгресс организации. В опубликованных предложениях техкома этого пункта пока нет», — сообщил источник.

Фигуристам запрещено выполнять сальто во время выступлений. За исполнение этого элемента дается два балла штрафа.

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