Сальто могут убрать из списка запрещенных элементов фигурного катания
Как сообщил ТАСС источник, обсуждение соответствующего предложения пройдет на конгрессе Международного союза конькобежцев.
Как сообщил ТАСС источник, обсуждение соответствующего предложения пройдет на конгрессе Международного союза конькобежцев.
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) может исключить сальто из числа запрещенных элементов в фигурном катании. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Сальто планируется убрать из списка запрещенных элементов, и это предложение планируется внести в число прочих предложений техкома ISU на конгресс организации. В опубликованных предложениях техкома этого пункта пока нет», — сообщил источник.
Фигуристам запрещено выполнять сальто во время выступлений. За исполнение этого элемента дается два балла штрафа.