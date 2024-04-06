Сальто могут убрать из списка запрещенных элементов фигурного катания

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) может исключить сальто из числа запрещенных элементов в фигурном катании. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Сальто планируется убрать из списка запрещенных элементов, и это предложение планируется внести в число прочих предложений техкома ISU на конгресс организации. В опубликованных предложениях техкома этого пункта пока нет», — сообщил источник.