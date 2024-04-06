Тарасова считает, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Возможное разрешение фигуристам исполнять сальто на соревнованиях повлечет за собой травматизм и новые расходы на специалистов, поскольку этому элементу должны обучать специальные тренеры. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее источник сообщил ТАСС, что у техкома Международного союза конькобежцев (ISU) есть идея разрешить сальто, этот вопрос может быть поднят на конгрессе организации.

«Будет больше травматизма, пока его будут учить, плюс нужно будет привлекать новых тренеров по акробатике, платить им отдельно. Они про это не думают? Сальто ребята некоторые делают, и все научатся, но если человек высокий, но делать этот элемент будет тяжело, видимо. Это их мало волнует», — считает Тарасова.