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15:23 (мск), источник: ТАСС

Тарасова считает, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом

Ранее появилась информация, что сальто исключат из списка запрещенных к исполнению элементов фигурного катания.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Возможное разрешение фигуристам исполнять сальто на соревнованиях повлечет за собой травматизм и новые расходы на специалистов, поскольку этому элементу должны обучать специальные тренеры. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее источник сообщил ТАСС, что у техкома Международного союза конькобежцев (ISU) есть идея разрешить сальто, этот вопрос может быть поднят на конгрессе организации.

«Будет больше травматизма, пока его будут учить, плюс нужно будет привлекать новых тренеров по акробатике, платить им отдельно. Они про это не думают? Сальто ребята некоторые делают, и все научатся, но если человек высокий, но делать этот элемент будет тяжело, видимо. Это их мало волнует», — считает Тарасова.

«Это мелочь, есть более серьезные вопросы, как, например, наш допуск на соревнования, чтобы их улучшить, украсить, разнообразить», — подчеркнула Тарасова.

59-й конгресс ISU пройдет 10—14 июня в Лас-Вегасе.

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