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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Елизавета Туктамышева: «То, как Фернандес владеет коньком, — это не наработать, с таким талантом нужно родиться»

«Одна из моих любимых программ в мужском катании — короткая Хавьера Фернандеса “Малагенья”.

Елизавета Туктамышева: «То, как Фернандес владеет коньком, — это не наработать, с таким талантом нужно родиться» | Источник: Sports.Ru

Мы давно знакомы с Хави — еще в 2010-м ездили вместе на сборы. Уже тогда я поняла, что он очень крутой человек. Потом мы часто пересекались на различных шоу, иногда виделись на соревнованиях. То, как он владеет коньком, — это не наработать, с таким талантом нужно родиться. Он виртуозно делал интересные шаги и элементы — такие, которые покорялись только ему.

У него потрясающая карьера — выиграть в эпоху топового Юдзуру Ханю два чемпионата мира! Это говорит еще и о невероятно сильном характере, я его очень уважаю.

К слову, у Юдзуру Ханю особая энергетика, он как никто другой умеет подать себя на льду. И сейчас это видно в его сольном шоу. Конечно, лучшая из его постановок — произвольная «Сэймэй». Она не только покорила мир фигурного катания, но, мне кажется, вышла и за его пределы", — написала Туктамышева.

В чем уникальность Косторной и какой талант у Фернандеса? Любимые фигуристы Лизы Туктамышевой.

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