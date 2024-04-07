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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Елизавета Туктамышева: «Из наших фигуристок мне очень нравилась Косторная. У нее были невероятный конек и отличные прыжки»

«Из наших фигуристок мне очень нравилась Алена Косторная в ее первом взрослом сезоне. Многие влюбились в ее короткую программу “Ангел” — мне она тоже очень нравилась. В произвольной программе она делала два тройных акселя — это было очень круто.

Елизавета Туктамышева: «Из наших фигуристок мне очень нравилась Косторная. У нее были невероятный конек и отличные прыжки» | Источник: Sports.Ru

«Из наших фигуристок мне очень нравилась Алена Косторная в ее первом взрослом сезоне. Многие влюбились в ее короткую программу “Ангел” — мне она тоже очень нравилась. В произвольной программе она делала два тройных акселя — это было очень круто. Вообще, такое сочетание очень редкое — у нее были невероятный конек и отличные прыжки.

В этом сезоне она вновь вернулась к «Ангелу» — теперь уже с Гошей Куницей. Получилось хорошо. Да, видно, что они еще не до конца скатанная пара, но сама программа удалась. Если Алена чувствует музыку, то показывает ее во всей красе. Видно, что ей это нравится, что она получается удовольствие. Когда фигурист кайфует на льду, это действует и на судей", — написала Туктамышева.

В чем уникальность Косторной и какой талант у Фернандеса? Любимые фигуристы Лизы Туктамышевой.

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