«Пациент лечится, все под моим чутким контролем». Загитова записала видео с перенесшей операцию Щербаковой
В марте олимпийскую чемпионку Пекина-2022 по фигурному катанию Щербакову прооперировали в связи с травмой голеностопа.
В марте олимпийскую чемпионку Пекина-2022 по фигурному катанию Щербакову прооперировали в связи с травмой голеностопа.
«Пациент лечится, все под моим чутким контролем. Поэтому не переживаем. Сейчас поставим ее быстро на ноги», — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Загитова в видео для своего телеграм-канала.