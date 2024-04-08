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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Пациент лечится, все под моим чутким контролем». Загитова записала видео с перенесшей операцию Щербаковой

В марте олимпийскую чемпионку Пекина-2022 по фигурному катанию Щербакову прооперировали в связи с травмой голеностопа.

«Пациент лечится, все под моим чутким контролем». Загитова записала видео с перенесшей операцию Щербаковой | Источник: Sports.Ru

«Пациент лечится, все под моим чутким контролем. Поэтому не переживаем. Сейчас поставим ее быстро на ноги», — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Загитова в видео для своего телеграм-канала.

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