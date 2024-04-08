Тарасова заявила, что фигуристы Дэвис и Смолкин никому не интересны

«Они кто такие? Какое место на чемпионате мира заняли, 12-е? Мы не знаем про восьмые, девятые и десятые места, что я буду про двенадцатые рассказывать, — сказала Тарасова. — Такие пары переходят куда хотят, никто ими не интересуется, переходят для лучших результатов. Они [Дэвис и Смолкин] уже каждый год переходят, если у них лучше будут результаты, мы только порадуемся».