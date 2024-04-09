Принс о хейте из-за судейства Загитовой на Гран-при Франции в 2019-м: «Мне в соцсети начали сыпаться гневные комментарии. Ситуация была не самая приятная» | Источник: Sports.Ru

— Да уж, история забавная. Тогда на этапе Гран-при в Гренобле наша бригада отметила Алине неверное ребро на лутце в каскаде с риттбергером. Если пересмотреть этот прыжок 10 раз, будет понятно, что ситуация непростая. Это как минимум должно быть отмечено в протоколе восклицательным знаком (! — отметка за неясное ребро — Sports), но и неверным то ребро тоже можно было посчитать.

Важно понимать, что оценки нельзя рассматривать в отрыве от конкретного турнира. А на том этапе ребра на прыжках отмечали довольно жестко. С места судейской бригады, под тем углом, что они видели этот прыжок — это, без сомнения, неверное ребро. С другой точки этот прыжок мог выглядеть немного по-другому, и я тогда с этим и не спорил.

Сразу после короткой программы мне в социальные сети начали сыпаться гневные комментарии от российских фанатов. Не могу сказать, что их было очень много, но конечно, я их заметил.

— Вам угрожали?

— Нет, просто писали гадости. Но самое смешное, что на следующий день я вдруг начал получать комментарии поддержки — и тоже от российских болельщиков. «Вы все сделали правильно, мы вами гордимся, не переживайте».

Хотя ситуация, конечно, была не самая приятная. Если я правильно помню, российская сторона подала неофициальную жалобу, но она не имела последствий. После турнира я написал довольно длинный отчет для ISU об этом инциденте (общие отчеты по результатам соревнований мы пишем каждый раз), потому что хотел защитить нашу бригаду. Там было почти 20 видеоиллюстраций этого прыжка с пояснениями, какое ребро считается корректным в соответствии с правилами. Ответа не получил, а в следующем сезоне меня снова вызвали работать в судейскую бригаду, из чего можно сделать вывод, что претензий ко мне не было.

Самое удивительное, что на следующий год меня пригласили работать организаторы российского этапа Гран-при. Это было в самый разгар пандемии. В парном турнире тогда не хватало технического контролера международного уровня, поэтому со мной связался Александр Коган и позвал в Москву.

Такова работа судьи: иногда мы принимаем непопулярные решения, которые не нравятся болельщикам. Тут ничего нельзя поделать, кроме как научиться не реагировать на такое и стать более толстокожим, — сказал Принс.