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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Загитова о постановке шоу-номера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась об участии в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое проходит 9 апреля в Санкт-Петербурге.

«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Загитова о постановке шоу-номера | Источник: Sports.Ru

Один из номеров Загитовой поставлен под саундтрек из фильма «Дом летающих кинжалов» режиссера Чжана Имоу.

«Я специально смотрела уроки от наших сородичей, китайцев. Было довольно сложно, но все тренируется, нарабатывается и показывается уже в готовом варианте», — цитирует Загитову «Чемпионат».

"Для тура выбираем самые лучшие номера в сезоне, тут тренеры говорят, какие номера им больше понравились. В разных номерах чувствую себя по-разному, всегда ценю, как тренеры подбирают мне программы.

Они где-то, возможно, мне не подходят, но это определенный опыт показать себя и почувствовать себя универсальным спортсменом«, — приводит слова Загитовой “Р-Спорт”.

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