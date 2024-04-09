«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Загитова о постановке шоу-номера | Источник: Sports.Ru

Один из номеров Загитовой поставлен под саундтрек из фильма «Дом летающих кинжалов» режиссера Чжана Имоу.

«Я специально смотрела уроки от наших сородичей, китайцев. Было довольно сложно, но все тренируется, нарабатывается и показывается уже в готовом варианте», — цитирует Загитову «Чемпионат».

"Для тура выбираем самые лучшие номера в сезоне, тут тренеры говорят, какие номера им больше понравились. В разных номерах чувствую себя по-разному, всегда ценю, как тренеры подбирают мне программы.