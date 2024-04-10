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08:57 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева, Степанова, Кондратюк, Алиев проведут мастер-классы в рамках интенсива по скольжению

Интенсив пройдет в мае в ледовом комплексе «Луч» в Москве. Мероприятие организуют фигурист Иван Букин и хореограф Сергей Плишкин.

"Представляем вам наш абсолютно новый формат интенсива по скольжению ? Даты интенсива: 14 мая — 23 мая.

Вас ждет уникальная программа с мастер-классами звезд мирового фигурного катания:

14 мая — Александра Степанова.

15 мая — Максим Ставиский.

16 мая — Артем Федорченко.

18 мая — Марк Кондратюк.

19 мая — Дмитрий Алиев.

21 мая — Евгения Медведева.

А также автограф-сессия с каждым звездным наставником! ?" — сообщили организаторы.

Сергей Плишкин: «Мы с Букиным будем делать интенсив по скольжению. Ивану интересно пробовать себя в роли тренера».

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