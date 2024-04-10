Медведева, Степанова, Кондратюк, Алиев проведут мастер-классы в рамках интенсива по скольжению
Интенсив пройдет в мае в ледовом комплексе «Луч» в Москве. Мероприятие организуют фигурист Иван Букин и хореограф Сергей Плишкин.
Интенсив пройдет в мае в ледовом комплексе «Луч» в Москве. Мероприятие организуют фигурист Иван Букин и хореограф Сергей Плишкин.
"Представляем вам наш абсолютно новый формат интенсива по скольжению ? Даты интенсива: 14 мая — 23 мая.
Вас ждет уникальная программа с мастер-классами звезд мирового фигурного катания:
14 мая — Александра Степанова.
15 мая — Максим Ставиский.
16 мая — Артем Федорченко.
18 мая — Марк Кондратюк.
19 мая — Дмитрий Алиев.
21 мая — Евгения Медведева.
А также автограф-сессия с каждым звездным наставником! ?" — сообщили организаторы.
Сергей Плишкин: «Мы с Букиным будем делать интенсив по скольжению. Ивану интересно пробовать себя в роли тренера».