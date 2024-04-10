Медведева, Степанова, Кондратюк, Алиев проведут мастер-классы в рамках интенсива по скольжению

"Представляем вам наш абсолютно новый формат интенсива по скольжению ? Даты интенсива: 14 мая — 23 мая.

Вас ждет уникальная программа с мастер-классами звезд мирового фигурного катания:

14 мая — Александра Степанова.

15 мая — Максим Ставиский.

16 мая — Артем Федорченко.

18 мая — Марк Кондратюк.

19 мая — Дмитрий Алиев.

21 мая — Евгения Медведева.

А также автограф-сессия с каждым звездным наставником! ?" — сообщили организаторы.