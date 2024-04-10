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11:12 (мск), источник: Sports.Ru

Дмитрий Губерниев: «Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами. Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит в экономике»

"А в чем она не права? Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами.

Дмитрий Губерниев: «Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами. Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит в экономике» | Источник: Sports.Ru

Вот вы вызываете такси, и к вам приезжает сородич автомобиля «Москвич», например. С прекрасным гордым русским названием «Москвич». Разве нынешний «Москвич» не сородич китайского автомобиля?

Поэтому Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит сейчас в экономике, с учетом наших торговых связей с Китаем, с учетом того, что мы обращаем самое пристальное внимание на Восток. С учетом всего этого китайцы — наши сородичи. Вспомним известное: «Русский с китайцем — братья навек».

Другой вопрос — мы‑то их считаем сородичами, а кем они считают нас? Думаю, пока даже Алина не знает ответ на него. Но она во многом права, и мы берем пример с Загитовой!" — сказал Губерниев.

«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Загитова о постановке шоу-номера.

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