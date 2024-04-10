Губерниев: «Загитова во многом права. Алина зрит в корень с учетом того, что происходит сейчас в экономике»

«А в чем она не права? Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами. Вот вы вызываете такси, и к вам приезжает сородич автомобиля “Москвич”, например. С прекрасным гордым русским названием “Москвич”. Разве нынешний “Москвич” — не сородич китайского автомобиля?



Поэтому Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит сейчас в экономике, с учетом наших торговых связей с Китаем, с учетом того, что мы обращаем самое пристальное внимание на Восток. С учетом всего этого китайцы — наши сородичи. Вспомним известное: “Русский с китайцем — братья навек”. Другой вопрос — мы‑то их считаем сородичами, а кем они считают нас? Думаю, пока даже Алина не знает ответ на него. Но она во многом права, и мы берем пример с Загитовой! “— приводит слова Губерниева “Матч ТВ”.