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12:48 (мск), источник: Sport24

Губерниев: «Загитова во многом права. Алина зрит в корень с учетом того, что происходит сейчас в экономике»

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев выразил солидарность с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Алиной Загитовой.

Губерниев: «Загитова во многом права. Алина зрит в корень с учетом того, что происходит сейчас в экономике» | Источник: Sport24

Во вторник фигуристка после выступления на шоу Этери Тутберидзе в Санкт‑Петербурге, комментируя реквизит для номера в виде очень длинных рукавов, заявила, что «специально смотрела уроки от наших сородичей-китайцев».

«А в чем она не права? Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами. Вот вы вызываете такси, и к вам приезжает сородич автомобиля “Москвич”, например. С прекрасным гордым русским названием “Москвич”. Разве нынешний “Москвич” — не сородич китайского автомобиля?

Поэтому Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит сейчас в экономике, с учетом наших торговых связей с Китаем, с учетом того, что мы обращаем самое пристальное внимание на Восток. С учетом всего этого китайцы — наши сородичи. Вспомним известное: “Русский с китайцем — братья навек”. Другой вопрос — мы‑то их считаем сородичами, а кем они считают нас? Думаю, пока даже Алина не знает ответ на него. Но она во многом права, и мы берем пример с Загитовой! “— приводит слова Губерниева “Матч ТВ”.

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