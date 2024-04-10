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19:10 (мск), источник: Sport24

Тарасова: Пугачева — великая женщина и украшение России! Каждый в нашей стране посмотрел бы фильм про примадонну

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на возможный выход фильма о популярной эстрадной певице Алле Пугачевой.

Тарасова: «Пугачева — великая женщина и украшение России! Каждый в нашей стране посмотрел бы фильм про примадонну» | Источник: Sport24

По информации СМИ, Ксения Собчак может выпустить документальную картину о Пугачевой к 75-летнему юбилею артистки, который отмечается 15 апреля.

«Очень положительно отношусь к тому, чтобы про таких выдающихся артисток и певиц снимали фильмы. Тем более, нет такой, как Пугачева — Алла такая одна! Про эту необыкновенную женщину, ее потрясающий голос и всю ее жизнь хочется смотреть и смотреть. Пошла бы на премьеру фильма, и все, кто живет в России, посмотрели бы эту кинокартину. Алла Пугачева — великая женщина и украшение нашей страны!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

После начала СВО на Украине Пугачева покинула Россию и начала критиковать родную страну.

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