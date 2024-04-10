Тарасова: Пугачева — великая женщина и украшение России! Каждый в нашей стране посмотрел бы фильм про примадонну

«Очень положительно отношусь к тому, чтобы про таких выдающихся артисток и певиц снимали фильмы. Тем более, нет такой, как Пугачева — Алла такая одна! Про эту необыкновенную женщину, ее потрясающий голос и всю ее жизнь хочется смотреть и смотреть. Пошла бы на премьеру фильма, и все, кто живет в России, посмотрели бы эту кинокартину. Алла Пугачева — великая женщина и украшение нашей страны!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.