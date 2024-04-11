«Красавица с идеальной фигурой». Русская фигуристка показала загорелое тело в купальнике
Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная показала загорелую фигуру во всей красе.
Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная показала загорелую фигуру во всей красе.
Фигуристка опубликовала в социальных сетях фото с отдыха. на которых позирует в разных купальниках с забронзовевшей кожей.
Подписчики с восхищением оценили форму Алены:
— Красавица Алена с идеальной фигурой?
— Отличная фигура у Алены!
— Шоколадка.
— Не вздумай поправляться.
— Какая же красивая!