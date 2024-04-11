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14:27 (мск), источник: Sport24

«Красавица с идеальной фигурой». Русская фигуристка показала загорелое тело в купальнике

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная показала загорелую фигуру во всей красе.

Фигуристка опубликовала в социальных сетях фото с отдыха. на которых позирует в разных купальниках с забронзовевшей кожей.

Подписчики с восхищением оценили форму Алены:

— Красавица Алена с идеальной фигурой?

— Отличная фигура у Алены!

— Шоколадка.

— Не вздумай поправляться.

— Какая же красивая!

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