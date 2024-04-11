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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Дмитрий Губерниев: «Любое комедийное шоу для Загитовой будет вести бессмысленно, если ее партнером буду не я»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее анонсировала шоу «Постеры».

Дмитрий Губерниев: «Любое комедийное шоу для Загитовой будет вести бессмысленно, если ее партнером буду не я» | Источник: Sports.Ru

"Понятно, что любое комедийное шоу для Алины Загитовой будет вести бессмысленно, если ее партнером буду не я. Только вдвоем мы обречены на успех. Но у меня четыре федеральных канала, поэтому мне будет очень сложно найти время, чтобы вести комедийное шоу с Алиной Загитовой.

Сейчас у нее есть отличная возможность сконцентрироваться на своей школе в Татарстане, потом она может лишний раз наладить торговые связи с КНР. Если двигаться ближе к сородичам, то это все будет перспективно.

Я по-прежнему не просто верю в Алину Загитову, а считаю, что она лучшая среди нас! Она блистательная и талантливая телеведущая, теперь грезит и комедийным шоу. У Алины есть много вариантов реализовать себя, поэтому желаю ей всяческих удач", — сказал комментатор Губерниев.

«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Алина Загитова снова в ударе.

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