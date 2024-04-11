Алина Загитова посетила магазин свадебных платьев, заинтриговав фанатов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила магазин свадебных платьев.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила магазин свадебных платьев.
В соцсетях фигуристка выложила видео из свадебного салона, заинтриговав своих поклонников.
«Ребят, по-моему, это самый неожиданный кружочек в моем телеграм-канале. Посмотрите, где я. В магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это?» — сказала Загитова, сделав задумчивое лицо.
21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании. Кроме того, Алина становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018).