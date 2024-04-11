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22:47 (мск), источник: Sport24

Алина Загитова посетила магазин свадебных платьев, заинтриговав фанатов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила магазин свадебных платьев.

Источник: РИА "Новости"

В соцсетях фигуристка выложила видео из свадебного салона, заинтриговав своих поклонников.

«Ребят, по-моему, это самый неожиданный кружочек в моем телеграм-канале. Посмотрите, где я. В магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это?» — сказала Загитова, сделав задумчивое лицо.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании. Кроме того, Алина становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018).

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