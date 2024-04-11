Алина Загитова посетила магазин свадебных платьев, заинтриговав фанатов

В соцсетях фигуристка выложила видео из свадебного салона, заинтриговав своих поклонников.

«Ребят, по-моему, это самый неожиданный кружочек в моем телеграм-канале. Посмотрите, где я. В магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это?» — сказала Загитова, сделав задумчивое лицо.