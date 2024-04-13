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00:49 (мск), источник: Sport24

Тарасова жестко ответила канадке Дюамель про Валиеву: «Дура законченная!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала бывшую канадскую фигуристку Меган Дюамель, усомнившуюся в добропорядочности Камилы Валиевой при употреблении медицинских препаратов.

Тарасова жестко ответила канадке Дюамель про Валиеву: «Дура законченная!» | Источник: Sport24

Ранее Валиева была дисквалифицирована на 4 года за употребление запрещенного триметазидина. В мотивировочной части решения CAS говорится, что россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала около 60 различных разрешенных медицинских препаратов и добавок. По словам Дюамель, спортсмены в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок самостоятельно или без злого умысла.

«Дюамель не знает, о чем говорит. Она дура законченная! Брать и просто так говорить — не годится. Она не знает ни человека, ни ситуацию — ничего не знает. Пусть Дюамель за собой следит. А за нашей Валиевой ей не надо следить! Мы никак не сможем сделать так, чтобы подобные высказывания перестали появляться. Люди, что хотят, то и говорят», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

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