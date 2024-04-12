Загитова о новом показательном: «Номер посвящается моей бабушке. Безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня» | Источник:

"Для меня этот номер очень многое значит. Сегодня я перед вами его впервые откатала. Самое важное, что этот номер посвящается моей бабушке, которая так мечтала, что я когда‑нибудь выступлю под эту музыку, в этом образе.