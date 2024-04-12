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21:27 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова о новом показательном: «Номер посвящается моей бабушке. Безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня»

Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе с номером под вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Загитова о новом показательном: «Номер посвящается моей бабушке. Безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня» | Источник: Sports.Ru

"Для меня этот номер очень многое значит. Сегодня я перед вами его впервые откатала. Самое важное, что этот номер посвящается моей бабушке, которая так мечтала, что я когда‑нибудь выступлю под эту музыку, в этом образе.

Я безумно ей благодарна за все, что она делает и сделала для меня, ведь она самый чуткий, самый любимый человек, проходила со мной как победы, так и поражения", — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

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