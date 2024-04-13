Секрет Алины. Шоу Тутберидзе в Москве не обошлось без сюрприза | Источник: Спорт РИА Новости

Состоявшееся в пятницу шоу Этери Тутберидзе в Москве подарило зрителям яркие эмоции и неожиданные номера, а также одно долгожданное возвращение. Корреспондент РИА Новости Спорт увидел всё своими глазами.

Нынешнее турне шоу Этери Тутберидзе по России вполне можно посвятить круглой дате — десять лет назад заслуженный тренер России получила это почетное звание за первый свой выдающийся успех в карьере. Она привела к званию олимпийской чемпионки в команде Юлию Липницкую, покорившую лед сочинского «Айсберга» и очаровавшую всю страну.

А после Олимпийских игр 2014 года у Этери Георгиевны появилась целая чемпионская плеяда. Двукратная чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева, победительница Игр-2018 Алина Загитова. Знаменитое трио ТЩК — вице-чемпионка Игр в Пекине Александра Трусова, победительница этой Олимпиады Анна Щербакова, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная. Возможно, самая талантливая фигуристка в истории — Камила Валиева. И это только те звезды, которые светили на пике карьеры наиболее ярко.

Будет просто здорово, если когда-нибудь удастся реализовать идею собрать в одном представлении вообще всех, кого выпестовала Тутберидзе. Возможно, для этого нужен более значимый повод. Но и в нынешнем туре по городам России принимают участие самые яркие фигуристы, которые прошли школу «Хрустального». Аншлаги в каждом городе, куда приезжают Загитова и компания — тому доказательство.

Но шоу Тутберидзе в Москве всегда являлось неким смысловым стержнем всего тура. Наверное, это логично — Этери Георгиевна работает в столице, и здесь ее учеников принимают особенно тепло. Не стало исключением представление в «Мегаспорте» и в этот раз — по нескольким причинам оно стало особенным.

Всё началось буквально с первых минут представления. Сразу после группового номера участников состоялось возвращение на лед чемпионки России прошлого года Софьи Акатьевой. Из-за тяжелой травмы ноги, принявшей хронический характер, она выступила в этом сезоне только в контрольных прокатах в сентябре и в показательной части одного из этапов московской «Битвы школ». А затем — долгие месяцы лечения и восстановления. Только в феврале Акатьева возобновила тренировки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241088&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу фигуристка выступила со своей короткой программой, которую так и не смогла исполнить на соревнованиях — поставленной на музыку Арама Хачатуряна «Маскарад». С технической точки зрения, конечно, это был не самый сильный прокат: Софья исполнила двойной аксель и тройной сальхов, каскад же делать не стала. Но эмоционально это оказалось очень сильно — ощущение, как Акатьева соскучилась по выступлениям перед зрителями, было осязаемым.

«Была мотивация вернуться, восстановиться, мне многие писали, что меня ждут, — поделилась фигуристка своими ощущениями после возвращения. — Сейчас всё хорошо. Пока ничего не говорю о следующем сезоне, восстанавливаю прыжки, программы. Очень хочу, буду делать всё, чтобы выступать».

Вопрос о выступлениях в следующем сезоне является актуальным и еще для нескольких участниц шоу Тутберидзе. Александра Трусова дала на него ответ еще три дня назад в Санкт-Петербурге — точнее, ушла от него, заявив, что «на такие вопросы не отвечает». Так что планы вице-чемпионки Олимпиады пока знает только она — а, может быть, и сама еще не решила, что делать дальше. По крайней мере, что можно сказать точно — если Трусова захочет, то вернется. Как минимум с тройными прыжками в шоу у нее всё в порядке. А где тройные — там, зная характер этой спортсменки, и четверные найдутся.

Что касается Елизаветы Туктамышевой, то она пока тоже не дает ответа, вернется ли в следующем сезоне после пропуска завершившегося. «Пока к шоу готовлюсь, ставлю новые программы. Планы — отдохнуть, потом, возможно, выступлю в шоу Ильи Авербуха. Всё возможно в нашей жизни», — вот так философски экс-чемпионка мира оценила вероятность своего возвращения на соревновательный лед.

Самые преданные поклонники, наверное, продолжают ждать в турнирах и Алину Загитову — хоть прошло уже четыре года с того момента, как она приостановвила карьеру. Вряд ли стоит обманывать себя — шансы на это невелики. В первую очередь даже не потому, что время неумолимо движется вперед — просто Загитова, кажется, нашла кайф в обычной жизни вне льда, где она и журналист, и телеведущая, и модель, и иногда певица, а еще до сих пор, вероятно, самая медийная спортсменка России.

Вот и накануне шоу Тутберидзе медиапространство взорвалось после того, как Алина опубликовала фотографии из свадебного салона. «Неужели выходит замуж?» — посыпались комментарии в соцсетях. Уже поздно вечером фигуристка пообещала раскрыть секрет посещения этого заведения на следующий день.

И вот он, на льду «Мегаспорта», этот секрет — Загитова исполняет совершенно новый номер под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». В один из моментов надевает свадебную фату — помните этот трагичный сюжет? Но у Алины в нежном вальсе грусть всё же светлая. А после того, как музыка стихла, олимпийская чемпионка рассказала, почему исполнила эту программу.

«Для меня этот номер очень многое значит. Я сегодня его первый раз показала, он посвящен моей бабушке, которая мечтала, чтобы я выступила в этом образе под эту музыку. Она меня поддерживала и во время успехов, и во время неудач. Я благодарна за всё, что она меня сделала», — обратилась Загитова к трибунам.

Это был самый трогательный момент шоу. Но и помимо этого зрители увидели, как всегда, целую россыпь прекрасных номеров — и уже полюбившийся «весенний» танец Медведевой, и огненное шоу Трусовой, и артистический выход Петра Гуменника в образе Дориана Грея, и многие другие великолепные программы. Очень символично, что московское представление состоялось в День космонавтики, потому что это был космос. И хочется по-доброму позавидовать зрителям тех городов, которым еще предстоит воочию увидеть все эти номера. Шоу продолжается!