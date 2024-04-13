Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Жирона
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Металлург Мг
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Эмполи
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
Акрон
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Шинник
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Тюмень
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
19:30
Рейнджерс
Айлендерс
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Алания
41
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Тулуза
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Виннипег
Хоккей. НХЛ
14.04
Вашингтон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Калгари
36
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Миннесота
72
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Аризона
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Нэшвилл
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Каролина
25
Все события
14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Траньков о переходе Дэвис и Смолкина в Грузию: «У этой пары были выполнены все критерии перехода. И фамилия у мамы Дианы явно не русская»

Траньков: Легкость перехода зависит от решения Федерации и от того, выполнены ли все критерии перехода. У этой пары были выполнены все критерии перехода: они вернули деньги, которые были потрачены на их подготовку.

Траньков о переходе Дэвис и Смолкина в Грузию: «У этой пары были выполнены все критерии перехода. И фамилия у мамы Дианы явно не русская» | Источник: Sports.Ru

Плюс мы не забываем, что у грузинской фигуристки Дэвис фамилия мамы — Тутберидзе. Это тоже фамилия явно не русская. Все предпосылки для того, чтобы получить грузинское гражданство.

Скопцова: Мы говорим не про смену гражданства, а про открепление.

Траньков: Мне кажется, в тебе просто говорит обида, что кто-то поехал на Олимпиаду, а ты не поехала.

Искать подводные камни не стоит, они совершенно на законных основаниях это получили.

Скопцова: Для меня это так не выглядит.

Траньков: Ну если у тебя есть другая информация — ты можешь ее сказать.

Я объясню, почему я заступаюсь. Не потому, что работаю в штабе Тутберидзе. Я заступаюсь, потому что я катался… Вы забыли, кто выиграл Олимпийские игры в парном катании в Сочи? А откуда взялась Волосожар? Она из Украины.

То есть у нас натурализованные спортсмены кататься в России могут, а из России уезжать не могут. Тебе не кажется это немножко нечестным?

Скопцова: Тогда честно мне скажи — Волосожар каталась за сборную Украины?

Траньков: Две Олимпиады.

Медведева: Но у нас тема сейчас немного другая — почему одним разрешают менять федерацию, а другим нет.

Траньков: Они выполнили все. Каждый случай индивидуален, — рассказал Траньков в шоу «Каток».

Читайте также от «Sports»
Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь