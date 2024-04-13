Татьяна Мишина: «Мы были бы очень рады возвращению Туктамышевой. Все зависит от ее настроя» | Источник: Sports.Ru

"Конечно, тут все зависит от ее настроя. Если у нее есть такая готовность, мы были бы очень рады ее возвращению.

Конечно, возраст играет свою роль, бывает сложно. Но, видимо, такие примеры, когда на чемпионате мира в парном катании побеждает сорокалетняя канадка (Деанна Стеллато-Дудек — Sports), вдохновляют.