«Одна — мразь, другие молодцы»: Медведева — о смене гражданства фигуристами

В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и Смолкина. Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер — сын актера Бориса Смолкина — имеет гражданство Израиля. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Самоделкина намерена выступать за Казахстан, гражданство которого уже успела получить.

«2018 год, я переезжаю в Канаду, потому что я так решила. Все официально. За свои деньги я это все делаю. Ухожу там в ноль, в убыток, потому что я так решила в своей спортивной карьере. Флаг, страну я не меняла, я просто, блин, сменила тренера. Я предательница была на протяжении сезона точно. Господи, как меня затравили», — сказала Медведева.