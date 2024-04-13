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13 апреля, источник: Спорт РИА Новости

«Одна — мразь, другие молодцы»: Медведева — о смене гражданства фигуристами

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева на YouTube-шоу «Каток» заявила, что не понимает, почему фигуристку Софью Самоделкину называют предательницей из-за желания сменить спортивное гражданство, а Диану Дэвис и Глеба Смолкина поддержали в подобном решении.

Источник: РИА "Новости"

В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и Смолкина. Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер — сын актера Бориса Смолкина — имеет гражданство Израиля. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Самоделкина намерена выступать за Казахстан, гражданство которого уже успела получить.

«2018 год, я переезжаю в Канаду, потому что я так решила. Все официально. За свои деньги я это все делаю. Ухожу там в ноль, в убыток, потому что я так решила в своей спортивной карьере. Флаг, страну я не меняла, я просто, блин, сменила тренера. Я предательница была на протяжении сезона точно. Господи, как меня затравили», — сказала Медведева.

«Почему реакция настолько разная? Другие спортсмены сейчас меняют федерации, на них такая же реакция. “Ах ты мразь, предательница. Соня Самоделкина за Казахстан, да как ты смеешь?” А вот Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. “Ребята все выполнили, молодцы, пускай катаются, есть возможность. Классно, ребята в Канаде катаются, какие молодцы. Мы так рады за них, что их приняли”, — добавила она.

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