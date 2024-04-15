Русская фигуристка отказалась от нашего гражданства, ее выгнали из группы. За новую страну выступать тоже нельзя

Некогда надежда российской фигурки Софья Самоделкина уже почти год как является гражданкой Казахстана. Изначально Софья не планировала менять тренерский штаб, однако Светлана Соколовская была против — об этом и других подробностях перехода фигуристка рассказала Okko.

— Все началось с разговора с мамой и папой. Папа задает вопрос: что ты собираешься дальше делать? А у меня очень тяжелый сезон. Весь разговор у меня ком в горле, слезы, состояние напряженное, хотя со мной спокойно разговаривали.

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Я на самом деле сама не понимала, что дальше делать. Вообще ничего не хочу — просто хочу лежать на кровати, играть в телефон, читать книги, смотреть сериалы. Он мне говорит: какие есть варианты? Мы все выслушаем. Сменить тренера? Нет, менять тренера я не хочу, я всем довольна. Хочешь за другую страну выступать? Я сначала «Нет» — позиция маленького ребенка. Потом говорю: а какие в этом плюсы? И они — ну, ты сможешь выступать на международной арене. Если получится, сможешь выиграть такие-то старты. Это не быстрый вопрос, если ты за — давай думать об этом, разрабатывать.

В итоге я согласилась. О какой стране — речи не было. Просто был вопрос, и я дала ответ. Прошло межсезонье. Было много вариантов, мама предложила проработать тему с Казахстаном, так как она уроженка этой страны. Я говорю — не вижу никаких минусов. Люблю эту страну, была там не раз, выиграла турнир Дениса Тена. Когда мама сказала про Казахстан и что-то там начало решаться, я пришла к Светлане Владимировне [Соколовской]. Говорю, что хочу попробовать. На тот момент я уже — все, хочу выступать за другую страну. Просто потому, что хочу выйти на международную арену, посоревноваться, оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет своей и моей жизни потратили на это. Я 12 лет этим занималась, получила столько травм, которые, скорее всего, еще скажутся на моем здоровье. Вообще все профукать? Нет, я так не хочу.

И вот подходит дело к середине апреля. С середины апреля до конца мая у нас все было свободно — что хотите, то и делайте. У нас с мамой состоялся разговор, и она говорит: нужно получить гражданство Казахстана, чтобы дальше было легче. Если ты планируешь дальнейшую спортивную жизнь, хотела бы поехать на Олимпиаду, нам нужно гражданство. Как минимум нужен вид на жительство, а чтобы его получить, нужно просидеть в Казахстане от сорока дней до непонятно какого времени. Я говорю: хорошо, едем. Долго думала, понимала, что это большой шаг.

Мы прилетаем, снимаем там квартиру, заезжаем. Начали все узнавать. Собрали все документы, подали, проделали все эти дела. Дней через 15 я начала бегать, оббежала всю Астану. И начала прыгать, прыгала на маленькой площадке для волейбола. И нам выдают вид на жительство — да, ура! Получив вид на жительство, мы уже могли спокойно уехать в Россию. Проходят два сбора — Кисловодск и Армения. Но еще до этого нам позвонили и говорят: ваши паспорта готовы. Мы взяли билеты, той же ночью прилетели, нам вручили паспорта. Мы довольны, что не зря все это делали и 50 дней провели в одной комнатке…

Проходят два сбора. Мы связались с Казахстаном, и нам сказали, что в теории вы могли бы выступать в этом сезоне. На мемориале Дениса Тена — даже если вне конкурса. Ну, даже вне конкурса выступить — это неплохо.

Получилось так, что мне сказали, что я не буду выступать на этом турнире. Но на чемпионате Казахстана я могу выступить, как гражданка страны, точно. В этот период получилось так, что мы разошлись с Соколовской. Я не ожидала, что меня выставят из группы. Но так получилось. На этом жизнь не заканчивается.

Светлана Владимировна говорит, что так и так, все. Я была на пределе, вот-вот заплачу. А я не хочу ни перед кем плакать. Меня выставили, обидно, но я не хочу показывать, что плачу. Закрывается дверь, и я в слезы. Сразу Сашке [Трусовой] пишу. Записала ей десять кружков, вся зареванная. Саша мне позвонила, успокаивала. Я была в непонимании, что мне дальше делать. Я вновь оказалась нигде, ни в какой группе. Но у меня есть казахский паспорт, я с казахским гражданством, и есть план на дальнейшую карьеру.

Потом начала собирать вещи. Сама даже в это не верю, 12 лет своей жизни провела в ЦСКА, это мое родное место, в сердечке. И все, я складываю вещи.

Самоделкина перешла к Евгению Плющенко, планировала выступить на чемпионате Казахстана, накатывала программы — короткая с трикселем, произвольная с двумя. Однако казахская сторона, несмотря на высланные им видео прокатов, никакого ответа фигуристке не дала. Софья продолжила тренироваться, выступила в шоу Плющенко.

В последние месяцы болельщики часто проводили параллели между ситуацией с Самоделкиной и уходом Дианы Дэвис/Глеба Смолкина, упрекая ФФККР в двойных стандартах. После выхода в свет того самого интервью Okko подозрения фанатов усилились, катализатором этого стало высказывание главного тренера сборной Казахстана Асем Касановой (Матч ТВ).

— Решения по Софье Самоделкиной от ФФККР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны. Вопрос только в этом, какие у нас могут быть дальнейшие планы без открепления. Все зависит от решения ФФККР, у Софьи есть гражданство нашей страны, мы не можем отказаться от работы с ней.

Следом слово взял гендиректор ФФККР Александр Коган (РИА Новости).

— Для того, чтобы рассматривать запрос о переходе, его нужно сначала получить. От казахстанской федерации, которая зарегистрирована в ISU, запроса в ФФККР не поступало.

Высказался и тренер фигуристки Евгений Плющенко (ТАСС).

— Мы в процессе, у нас все хорошо, мы общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. У нас все идет по плану. Интервью дала главный тренер казахстанской стороны, она не имеет никакого отношения к Самоделкиной, это дезинформация. Мы движемся в правильном направлении, две федерации сотрудничают.

Развязка истории оказалась несколько шокирующей — фигурная федерация Казахстана на данный момент… даже не имеет аккредитации, поэтому не может отправлять запросы.

«Союзом конькобежцев Казахстана в 2023 году был отправлен запрос на открепление Софьи Самоделкиной в Федерацию фигурного катания на коньках России. В данный момент РОО “Союз конькобежцев Казахстана” реорганизован на две федерации (РОО “Казахстанский союз конькобежцев” и “Казахстанский союз фигурного катания на коньках”).



От Казахстанского союза фигурного катания на коньках запроса на открепление данной спортсменки в ФФКР не было отправлено в связи с оформлением документов в минюсте Республики Казахстан. Соответственно, запрос будет отправлен от КСФКК РК после получения аккредитации», — сказала Касанова РИА Новости.