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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «В течение лета будет реализован проект с финальной ценой, и будем искать деньги»

Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируют построить в Казани.

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «В течение лета будет реализован проект с финальной ценой, и будем искать деньги» | Источник: Sports.Ru

"Мы сформировали техническое задание, дано задание на проектирование школы. Проект будет реализован в течение лета, у нас будет финализирован проект с ценой финальной, и будем искать деньги. Мы пока не понимаем, сколько он будет стоит.

Проект нестандартный, мы предусмотрели все желания Алины, будут учтены все ее требования, это будет компактный центр. Он будет без трибун, можно проводить соревнования, но для глобальных соревнований у нас есть «Татнефть-Арена», — сказал Владимир Леонов.

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