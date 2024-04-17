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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Малинин: мне хочется стабильно прыгать тройные прыжки в обе стороны

Чемпион мира 2024 года, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин высказался об изучении тройных прыжков с правой стороны — в обратную сторону от той, в которую он обычно делает.

Малинин: мне хочется стабильно прыгать тройные прыжки в обе стороны | Источник: Чемпионат.com

Отметим, что к этому моменту почти все двойные прыжки, выполненные в подобной технике, у него уже получились.

«Мне кажется прикольным научиться прыгать в другую сторону. С левой ноги я уже все прыжки выучил — теперь интересно сделать их и с правой. Я об этом давно думаю, мне хочется стабильно прыгать в обе стороны. Цель — освоить все тройные. Насчёт четверных не знаю, у меня ушло 11 лет, чтобы их выучить. А на то, чтобы запрыгать их с другой ноги, может уйти ещё 11 лет (смеётся). Я освоил почти все двойные, и, если буду больше тренироваться, тройные точно не проблема», — сказал Малинин.

Напомним, ранее в своих социальных сетях Малинин выкладывал, как исполнил двойной прыжок в обратную сторону на тренировке перед шоу Stars on ice, проходящим в апреле этого года в Японии.

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