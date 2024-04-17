Малинин: мне хочется стабильно прыгать тройные прыжки в обе стороны

«Мне кажется прикольным научиться прыгать в другую сторону. С левой ноги я уже все прыжки выучил — теперь интересно сделать их и с правой. Я об этом давно думаю, мне хочется стабильно прыгать в обе стороны. Цель — освоить все тройные. Насчёт четверных не знаю, у меня ушло 11 лет, чтобы их выучить. А на то, чтобы запрыгать их с другой ноги, может уйти ещё 11 лет (смеётся). Я освоил почти все двойные, и, если буду больше тренироваться, тройные точно не проблема», — сказал Малинин.