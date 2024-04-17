Малинин: «Обожаю, как готовит мама. Борщ, пельмени, котлеты — у нее здорово получается традиционная русская еда»
Американский фигурист, чемпион мира в мужском одиночном катании Илья Малинин рассказал, что предпочитает из еды.
Американский фигурист, чемпион мира в мужском одиночном катании Илья Малинин рассказал, что предпочитает из еды.
— Я обожаю, как готовит мама. Борщ, пельмени, котлеты — у нее здорово получается традиционная русская еда. Но европейские блюда она тоже готовит — я, например, фанат ее пасты.
— А что из американской еды нравится?
— Люблю довольно простую еду: курицу, стейки, рис, картошку — ничего экстраординарного. Папа специалист по барбекю, часто жарит мясо и бургеры.
— А ты сам что-то готовишь? Например, на том же гриле.
— Ой, нет. Стараюсь к нему не подходить — не дай бог, еще пожар устрою. Я совсем не умею готовить. Может, попробую, но пока с удовольствием ем то, что готовит мама. Еще люблю японскую кухню — но в Японии, так что всегда хожу в местные рестораны, когда прилетаю выступать.
Я обожаю мороженое, причем самое простое — ванильное или шоколадное. К тортам и выпечке, в целом, равнодушен, а вот шоколад люблю. Съесть шоколадку перед выходом на лед на соревнованиях — святое, — приводит слова Малинина Sports.ru.