Малинин: «Обожаю, как готовит мама. Борщ, пельмени, котлеты — у нее здорово получается традиционная русская еда» | Источник: Sport24

— Я обожаю, как готовит мама. Борщ, пельмени, котлеты — у нее здорово получается традиционная русская еда. Но европейские блюда она тоже готовит — я, например, фанат ее пасты.

— А что из американской еды нравится?

— Люблю довольно простую еду: курицу, стейки, рис, картошку — ничего экстраординарного. Папа специалист по барбекю, часто жарит мясо и бургеры.

— А ты сам что-то готовишь? Например, на том же гриле.

— Ой, нет. Стараюсь к нему не подходить — не дай бог, еще пожар устрою. Я совсем не умею готовить. Может, попробую, но пока с удовольствием ем то, что готовит мама. Еще люблю японскую кухню — но в Японии, так что всегда хожу в местные рестораны, когда прилетаю выступать.