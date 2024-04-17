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12:18 (мск), источник: Sport24

Малинин: «Обожаю, как готовит мама. Борщ, пельмени, котлеты — у нее здорово получается традиционная русская еда»

Американский фигурист, чемпион мира в мужском одиночном катании Илья Малинин рассказал, что предпочитает из еды.

Малинин: «Обожаю, как готовит мама. Борщ, пельмени, котлеты — у нее здорово получается традиционная русская еда» | Источник: Sport24

— Я обожаю, как готовит мама. Борщ, пельмени, котлеты — у нее здорово получается традиционная русская еда. Но европейские блюда она тоже готовит — я, например, фанат ее пасты.

— А что из американской еды нравится?

— Люблю довольно простую еду: курицу, стейки, рис, картошку — ничего экстраординарного. Папа специалист по барбекю, часто жарит мясо и бургеры.

— А ты сам что-то готовишь? Например, на том же гриле.

— Ой, нет. Стараюсь к нему не подходить — не дай бог, еще пожар устрою. Я совсем не умею готовить. Может, попробую, но пока с удовольствием ем то, что готовит мама. Еще люблю японскую кухню — но в Японии, так что всегда хожу в местные рестораны, когда прилетаю выступать.

Я обожаю мороженое, причем самое простое — ванильное или шоколадное. К тортам и выпечке, в целом, равнодушен, а вот шоколад люблю. Съесть шоколадку перед выходом на лед на соревнованиях — святое, — приводит слова Малинина Sports.ru.

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