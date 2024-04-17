«Другое видение семьи»: почему расстались Трусова и Кондратюк

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Александра Трусова впервые озвучила подробности разрыва отношений с Марком Кондратюком. РИА Новости рассказывает полную историю любви и расставания одной из самых ярких молодых пар в фигурном катании.

Через все прошли вместе

Должно быть, их сблизила Олимпиада в Пекине, хотя сложилась она для каждого по-разному. Марк стал олимпийским чемпионом в составе команды. Его программа-максимум на Игры была как будто выполнена, и к личному турниру он подошел опустошенным, заняв скромное 15 место. Саша же в команду не попала и до развязки в женском одиночном копила заряд досады и желания доказать, что она сможет все — и тройной аксель, и пять четверных прыжков.

Золотая медаль в этом плане не озвучивалась вслух, но как бы подразумевалась по умолчанию. Не получив желаемое, но сделав все возможное, Саша испытала самую большую фрустрацию в своей жизни. Для нее началось испытание на верность высоким идеалам.

Поначалу казалось, что у Марка много общего с Камилой Валиевой. Они дружили и до Пекина, вместе ходили на каток 31 декабря, несколько раз попадали на общие фото в неформальной обстановке. Потом их объединил командный турнир и совместные радостные переживания от золотой медали. А потом, когда все это отменил допинговый скандал, Марк продолжал по-человечески поддерживать Камилу, понимая, как ей тяжело. Но это была просто дружба.

Романтические отношения между Сашей и Марком завязались весной 2022 года. Инициативу проявил Марк, пригласив Сашу погулять. Довольно быстро ребята почувствовали, что они на одной волне и им очень хорошо вместе, несмотря на разность характеров и интересов. После Олимпиады обоих накрыли проблемы со здоровьем, и они, как никто другой, могли почувствовать, каково это. Через неизбежный кризис мотивации после олимпийского сезона, усугубленный отстранением сборной России от соревнований, Трусова и Кондратюк тоже проходили вместе.

Марк показал Саше ее другую сторону — не бойца и не ракеты, а милой, нежной девушки. Саша всей душой хотела, чтобы он продолжал соревноваться.

Их роман повлиял на Сашину карьеру — именно в группу, где тренируется Марк, Саша ушла от Этери Тутберидзе. У Светланы Соколовской она попыталась перезапустить карьеру, попробовать себя в новой обстановке с другим подходом. И если бы не проблемы со спиной, это сотрудничество могло бы стать очень продуктивным.

Припечатала Тарасова

Тему отношений Трусовой и Кондратюка стали активно продвигать медиа. Ребята давали совместные интервью, не скрывались от камер, а Первый канал даже сделал это поводом для обсуждений и шуток в прямом эфире на соревнованиях. Когда катался Марк, Сашу показывали на экране едва ли не чаще, чем его тренера. Поначалу им это казалось забавным, но в какой-то момент начал напрягать недостаток личного пространства.

Ребята вместе тренировались, выступали в шоу. Они начали вместе жить, ездили отдыхать и вообще все время проводили вместе. Но если Марк все же продолжал соревноваться, Саша не могла не ощущать, что все это происходит как будто не с ней и не всерьез. Одна из величайших фигуристок в истории словно продолжала жить в новых декорациях прошлую жизнь. По инерции, не понимая, чего хочется ей самой. А когда остановилась, задумалась и поняла, оказалось, что они с Марком хотят принципиально разного в плане построения семьи. И поскольку договориться не получилось, а играть в компромисс не захотел уже Марк, он и предложил расстаться.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241088&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Расставание всегда выходит болезненным. Саша призналась в интервью Okko: чтобы прийти в себя, ей понадобилось три месяца. Марку тоже было тяжело, должно быть, но он хотя бы остался в рамках привычной жизни. Саше же пришлось уйти из группы Соколовской. К тому же довольно быстро поползли слухи о расставании, которые прямо в трансляции контрольных прокатов припечатала непрошенным фактом Татьяна Тарасова. Оставленная сторона в таких ситуациях всегда чувствует себя более уязвимой. Чтобы справиться с переживаниями, Саша отвлеклась на новые проекты, значительно расширила медийную работу.

Романы, которые проходят на виду, обречены на обсуждение, если даже дело касается совсем юных ребят. На момент начала отношений Марку было 18 лет, а Саше — 17 лет. Так что подводя черту под рассказом об этой конкретной истории, хочется сказать спасибо, что это было! Влюбленность очень разных и талантливых Марка и Саши скрасила наши серые будни в тяжелое послеолимпийское время. Помогла она и им самим измениться, повзрослеть и сделать шаг навстречу настоящему счастью. В том, что оно обязательно будет, нет никаких сомнений.