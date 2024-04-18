Авербух о постановке короткой программы Мишиной и Галлямова: «Два дня работали с Настей и Сашей, они были очень открыты к творческому процессу» | Источник: Sports.Ru

Я приехал в Санкт‑Петербург, пока это был первый «подход к снаряду», два дня мы работали с Настей и Сашей, они были очень открыты к творческому процессу. Пока мы договорились, что не раскрываем секретов, но работа получилась достаточно интересной.

Это был мой первый опыт работы с Мишиной/Галлямовым, мало осталось спортсменов, с которыми я не поработал, они были среди них. Ставили короткую программу. Клуб Тамары Москвиной — очень хороший, классная база.

— Вы говорите о программе в прошедшем времени. Работа завершена?

— На данный момент костяк программы поставлен. Но еще буду приезжать, чтобы все поправлять, дорабатывать.

— Мишина/Галлямов будут выступать у вас на шоу в Петербурге?