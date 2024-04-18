Милохин в ответ на предложение позвать Медведеву на отдых: «При чем тут я? У нее есть ревнивый парень, пусть он это сделает»
Милохин и Медведева выступали в дуэте в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Во время прямого эфира в соцсети к тиктокеру обратился один из зрителей: «Позови Женьку Медведеву на отдых, она реально много работает, ей надо отдохнуть нормально».
"Что? При чем тут я? Почему я? Странно, что ты предлагаешь мне позвать Женю. Странно.
У нее есть ревнивый парень, давай это сделает он все-таки. Слегка странно. Подумай. Представь, я пишу — привет, тебе пора отдохнуть, давай, может, съездим на отдых вместе", — сказал Милохин.