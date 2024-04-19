Российская фигуристка ответила Тарасовой на сравнение с говном

Спортсменка заявила, что не хочет лезть в критику. Она отметила, что наслаждалась каждой тренировкой и прокатом, добавив, что выступала для себя. «Мне многие говорили, что не получится и я не смогу. Просто делала то, что мне доставляет удовольствие», — подчеркнула Талалайкина.