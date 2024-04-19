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10:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка ответила Тарасовой на сравнение с говном

Российская фигуристка Мария Талалайкина, объявившая о завершении карьеры, ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой на сравнение с говном. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заявила, что не хочет лезть в критику. Она отметила, что наслаждалась каждой тренировкой и прокатом, добавив, что выступала для себя. «Мне многие говорили, что не получится и я не смогу. Просто делала то, что мне доставляет удовольствие», — подчеркнула Талалайкина.

18 апреля Тарасова высмеяла Талалайкину. По словам тренера, 21-летнюю спортсменку мало кто запомнил. «Вы что, за каждым говном следите, что ли», — задала вопрос она журналистам.

С декабря 2021-го по октябрь 2022-го Талалайкина каталась под флагом Италии. После этого она вернулась в Россию в группу тренера Евгения Рукавицына. За время карьеры Талалайкина становилась бронзовым призером этапов и финала Кубка России.

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