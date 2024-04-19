Коляда поедет работать тренером в Китай
Бывший российский фигурист Михаил Коляда отправился работать тренером в Китай.
Бывший российский фигурист Михаил Коляда отправился работать тренером в Китай.
Бронзового призера ЧМ-2018 пригласила академия Pangqing Tongjian International Skating Club, его представили как «специального международного тренера».
Академией в Пекине заведуют двукратные чемпионы мира, китайские фигуристы Пан Цин и Тун Цзянь, которые стали серебряными призерами Олимпиады 2010 года.
Коляда объявил о решении приостановить спортивную карьеру после сезона-2022/23.