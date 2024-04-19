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13:42 (мск), источник: Sport24

Коляда поедет работать тренером в Китай

Бывший российский фигурист Михаил Коляда отправился работать тренером в Китай.

Коляда поедет работать тренером в Китай | Источник: Sport24

Бронзового призера ЧМ-2018 пригласила академия Pangqing Tongjian International Skating Club, его представили как «специального международного тренера».

Академией в Пекине заведуют двукратные чемпионы мира, китайские фигуристы Пан Цин и Тун Цзянь, которые стали серебряными призерами Олимпиады 2010 года.

Коляда объявил о решении приостановить спортивную карьеру после сезона-2022/23.

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