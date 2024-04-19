Туктамышева пошутила о штанах, слетевших с нее во время шоу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241198&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

17 апреля спортсменка выступала с показательным номером и исполнила прыжок, во время которого с нее слетели штаны.

«Легким движением руки брюки превращаются … в элегантные шорты! Теперь вы поняли, что значит фраза “выпрыгнуть из штанов”, — написала Туктамышева в соцсети.

12 апреля фигуристка рассказала о планах на следующий сезон.