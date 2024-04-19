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15:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Туктамышева пошутила о штанах, слетевших с нее во время шоу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила о штанах, которые слетели с нее во время шоу.

Во время загрузки произошла ошибка.

17 апреля спортсменка выступала с показательным номером и исполнила прыжок, во время которого с нее слетели штаны.

«Легким движением руки брюки превращаются … в элегантные шорты! Теперь вы поняли, что значит фраза “выпрыгнуть из штанов”, — написала Туктамышева в соцсети.

12 апреля фигуристка рассказала о планах на следующий сезон.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском спортсменов из России до участия в международных соревнованиях.

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