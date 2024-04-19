Главный русский фигурист последнего 10-летия уезжает в Китай. На что он рассчитывает в Поднебесной | Источник: Sport24

Мужское одиночное катание — самый непредсказуемый вид фигурного катания. Даже относительно очевидные лидеры могут ошибаться, показывать плохие прокаты. Это цена большой сложности и элементов ультра-си. В России все строится и работает по тому же принципу. Нет точного первого номера сборной, места постоянно меняются в зависимости от каждого турнира.

Когда еще не было отстранения, на все главные старты отбирался Михаил Коляда. Этот одиночник обладал невероятным талантом, он был одинаково хорош и в скольжении, и в технике. К сожалению, за время спортивной карьеры он не смог показать свой максимум.

Очевидно, главная проблема Коляды была в настрое перед соревнованиями, моральной устойчивости. На тренировках он не раз демонстрировал качественные прыжки, даже выучил четверной лутц, который по технике не уступает главным мировым звездам. На официальных прогонах перед стартами также все шло хорошо и без проблем, ему хватает физических сил, чтобы выкатать сложный контент, дорожку шагов и другие непрыжковые элементы.

Только вот на самих турнирах все было очень неоднородно. Он мог идеально откатать короткую, полностью завалить произвольную и наоборот. Наверное, это самое страшное в спорте, когда есть все данные, но в итоговую картину все это никак не складывается. Михаил редко давал интервью, больше молчал или отвечал на вопросы односложно, из-за чего точно нельзя понять причину таких прокатов.

Постоянно его спасали уровни за непрыжковые элементы и компоненты. Коляда был всегда одним из лучших в скольжении и презентации программы. Даже на мировой арене по этим критериям было сложно найти нечто подобное. Это не раз помогало ему, даже если слетали прыжки, вторая оценка всегда была близкой к возможному максимуму.

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В современном фигурном катании одной из основных проблем является серьезная инфляция компонентов. Они напрямую зависят от контента, титулов фигуриста и даже страны, которую он представляет. И в таком мире очень сложно существовать спортсмену, который может набирать приличные баллы только благодаря второй оценке.

После отстранения российских фигуристов и создания внутреннего спорта эта проблема усугубилась. Во многих видах оценки стали сильно завышать, особенно тем, кто показывает сложный технический контент. Оценки все больше растут, в основном благодаря компонентам. Очевидно, что с такой тенденцией Коляда оказался вне топа.

Достаточно закономерно, после пропуска Олимпиады и последующих результатов на турнирах внутри страны Михаил принял решение приостановить свою спортивную карьеру. В большинстве случаев это означает завершение, но пока официально фигурист об этом не объявил. Сейчас он существует в максимально комфортном для себя формате — шоу. Там он может себя раскрыть с артистической точки зрения, показать хорошее катание и не переживать о прыжках.

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Также в июле и августе этого года Коляда со своей женой Дарьей будет работать в пекинской академии Pangqing Tongjian International Skating Club. Его представили как своего «специального международного тренера». У Михаила много знаний, причем от разных специалистов. У него есть понимание качественной техники, хорошего скольжения, а также системы Алексея Мишина, которая так интересна за рубежом.

Видно, что сейчас у Коляды намного больше ресурсов, чтобы показать свои умения. Во время спортивной карьеры у него многое не получалось, из-за чего часто он оставался без медалей и не на лидирующих позициях. В шоу и таких мастер-классах он чувствует себя намного увереннее и свободнее.