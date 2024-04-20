Кондратюк, Медведева, Косторная и Куница посетили гендер-пати Энберта и его жены

Мероприятие прошло 19 апреля. О предстоящем пополнении в семье пара сообщала ранее.

Среди приглашенных на встречу гостей были фигуристы Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Алена Косторная и Георгий Куница.

"Друзья, спасибо, что вы здесь, несмотря на штормовое предупреждение, нам очень приятно с Лесей, что вы приехали разделить с нами эти эмоции, они действительно очень сильные. Мы сейчас волнуемся, но любой исход будет классный, мы обрадуемся любому исходу, но почему-то сейчас волнуемся.

Спасибо, что вы с нами сегодня, для нас это очень важно. Это небольшое мероприятие, буквально на пять минут, но это такие важные пять минут! Вы с нами, спасибо всем!" — сказал Энберт в ходе встречи.