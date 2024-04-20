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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кондратюк, Медведева, Косторная и Куница посетили гендер-пати Энберта и его жены

Серебряный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию Александр Энберт и его жена Алеся поучаствовали в гендер-пати — тематической вечеринке, посвященной объявлению пола будущего ребенка.

Мероприятие прошло 19 апреля. О предстоящем пополнении в семье пара сообщала ранее.

Среди приглашенных на встречу гостей были фигуристы Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Алена Косторная и Георгий Куница.

"Друзья, спасибо, что вы здесь, несмотря на штормовое предупреждение, нам очень приятно с Лесей, что вы приехали разделить с нами эти эмоции, они действительно очень сильные. Мы сейчас волнуемся, но любой исход будет классный, мы обрадуемся любому исходу, но почему-то сейчас волнуемся.

Спасибо, что вы с нами сегодня, для нас это очень важно. Это небольшое мероприятие, буквально на пять минут, но это такие важные пять минут! Вы с нами, спасибо всем!" — сказал Энберт в ходе встречи.

Пол ребенка пара раскроет позже.

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