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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Тарасова об Олимпиаде-2018: «Была привычка, что Медведева вот первая и первая. Но выиграла Загитова — она прекрасная. Лучше и сейчас нет»

— В противостоянии Медведевой и Загитовой вы как будто были на стороне Жени.

— Ну, может быть, какая-то привычка, что Женя вот первая и первая. За этот вот путь, который она прошла до этого. Она могла выиграть. Это было непринципиально для Загитовой. Но выиграла Загитова — она прекрасная. Прекрасная.

— Загитова оказалась самой стабильной из девочек Этери. Она же забрала тогда все.

— Лучшее ее прям не было. Лучше и сейчас нет.

— Никогда перебежек не было от тренера к тренеру. Она одна из тех, кто Этери благодарен.

— Она очень хорошо себя ведет. У нее родители очень грамотные.

— Есть ли у нее шансы вернуться в большой спорт?

— Я думаю, никто из них не будет возвращаться, — сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец.

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малой.

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