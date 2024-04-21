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17:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Камила Валиева сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что станет ведущей одного из шоу на Первом канале, которое выйдет в ближайшее время. На данный момент название шоу неизвестно.

Камила Валиева сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале | Источник: РИА "Новости"

«Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей», — сказала Валиева на стриме, который провела сегодня, 21 апреля, для китайских болельщиков на платформе Douyin.

Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию, а Валиеву — званий чемпионки Европы, России, чемпионки России по прыжкам и медалей этапов Гран-при России.

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