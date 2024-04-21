Тарасова призналась, что не понимает причин разлада с Родниной

Тарасова считает, что Родниной «кто-то что-то сказал», после чего спортсменка решила не общаться с тренером.

«Я вообще как-то не думала, что когда-то наступит день, когда она не будет здороваться. Это как-то… Ну не хочу об этом говорить», — отметила Тарасова в разговоре на YouTube-канале Надежды Стрелец.