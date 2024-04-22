Леонтьева о дуэте с Горелкиным: «Мы никогда не были парой в жизни, но можем друг друга ревновать. Это просто такой, наверное, партнерский интерес» | Источник: Sports.Ru

— Ты говорила, что ты ревнивая партнерша.

— О да.

— В чем это выражается?

— Ой, это так сложно объяснить. Во-первых, сразу скажу, если кто не знает, мы с Даней не пара в жизни. И никогда не были парой. Но, как и я, так и он, мы как бы друг друга можем ревновать. Допустим, на соревнованиях.

По крайней мере, так было раньше, в этом сезоне уже было спокойнее. Допустим, к Дане подошла девушка, начинает с ним как-то общаться. И я у него позже спрашиваю: «А зачем к тебе там подходили? Что хотела?» И так далее.

— А эта девушка была Алиной Загитовой, которая снимает влог.

— Ха-ха! Подумаю: «Зачем ты подошла к нему?» Есть такое, да. Это просто такой, наверное, партнерский интерес, партнерская ревность, которая присутствует и у меня, и у него.

— Даня сказал, что, если бы у вас были романтические отношения, это бы вам мешало.