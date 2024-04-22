Железняков о приостановивших карьеру фигуристках: «Они просто водят за нос своих фанатов. Надо говорить все начистоту» | Источник: Sports.Ru

— Могу сказать честно — я в этом сомневаюсь. Для этого нужно перевернуть всю свою жизнь и снова начать усердно тренироваться. Сейчас спортсмены вкусили более свободную жизнь, начали зарабатывать хорошие деньги и появляться на телевидении — это отнимает колоссальное количество времени.

Для того, чтобы вернуться в строй, нужно опять проводить на катке весь день, жить прежней жизнью. Все-таки, когда фигуристы взрослеют, они начинают жить чуть по-другому. В их возрасте очень сложно перебороть себя и вернуться в большой спорт, особенно учитывая то, что сейчас наши юные стрекозы вовсю прыгают квады.

— Официально мало кто завершил карьеру. В чем смысл приостановки?

— Не знаю, это двоякая история. Болельщики закидают меня тапками, но я все-таки выскажу свое мнение: фигуристы просто водят за нос своих фанатов, в то время как участвуют в шоу и рекламных кампаниях. Люди ведь не разочаруются, если их любимый фигурист официально закончит карьеру, потому что они его любят. Надо говорить все начистоту и признаваться в том, что сейчас я хочу заниматься другими вещами.

Возможно, приостановка служит неким пиаром в сторону спортсменов, чтобы по-прежнему держать лошадь за уздцы. Это я про болельщиков, чтобы они никуда не убежали. Я считаю, что это не очень правильно. Если ты ушел, то это окончательно. Зачем лукавить? Кто из наших звезд, обещавших вернуться, действительно возобновил карьеру?

— Туктамышева намекнула на возвращение.

— Елизавета ушла совсем недавно, к тому же она девчонка-боец. Можно сказать, что она исключение из правил. Она настоящий ветеран боевых действий фигурного катания! Я думаю, что она реально может вернуться. Покаталась, выдохнула, вернулась. Но что насчет спортсменов, которые приостановили карьеру полгода, год и даже два года назад? Зачем они рассказывают, что вернутся в большой спорт? Это звучит нереально.

— Вы про Александру Трусову?

— В том числе. У нас за последние 15 лет было огромное количество звезд фигурного катания. Напомните мне хоть одного спортсмена, который вернулся на лед после двухгодовалой паузы.

— Если говорить конкретно про Трусову, она все еще выглядит достойно. Она бы смогла вернуться к соревнованиям.

— Я не спорю. Если бы Саша захотела, то набрала бы форму, потому что она боец. Только очень сложно перестроиться с одной жизни на другую. Большой спорт — это тренировки с утра до вечера семь дней в неделю. Если Трусова захочет вернуться и что-то попробовать — да ради Бога! Просто стоит понимать, что это очень трудно сделать, когда ты не варишься в большом спорте уже два года. Это практически нереально.

— Трусова после выступления на Олимпиаде больше нормально не выступала. Можно сказать, что это был переломный психологический момент?