Туктамышева, Кондратюк, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт‑Петербурге | Источник: Sports.Ru

"Друзья, мы с нетерпением ждем 5 мая! В этот вечер Ледовый дворец станет ретро-танцплощадкой.

Вместе с фигуристами и солистами мы отправимся в путешествие по любимым, знаковым песням ХХ века: из военных и послевоенных лет в 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы.

На сегодня в составе заявлены:

Роман Костомаров.

Оксана Домнина.

Марк Кондратюк.

Елизавета Туктамышева.

Петр Гуменник.

Максим Шабалин.

Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Полина Тихонова.

Албена Денкова и Максим Ставиский.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Софья Самодурова.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Александра Степанова и Иван Букин.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Анатолий Сластин и Григорий Забелло (ледовые акробаты).

Валерия Лосева и Валерий Синицын (фигуристы/воздушные гимнасты).