Туктамышева, Кондратюк, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт‑Петербурге

"Друзья, мы с нетерпением ждем 5 мая! В этот вечер Ледовый дворец станет ретро-танцплощадкой.
Вместе с фигуристами и солистами мы отправимся в путешествие по любимым, знаковым песням ХХ века: из военных и послевоенных лет в 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы.
На сегодня в составе заявлены:
Мария Петрова и Алексей Тихонов.
Албена Денкова и Максим Ставиский.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Александра Степанова и Иван Букин.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.
Софья Шевченко и Андрей Ежлов.
Анатолий Сластин и Григорий Забелло (ледовые акробаты).
Валерия Лосева и Валерий Синицын (фигуристы/воздушные гимнасты).
Состав еще будет пополняться!" — говорится в сообщении Санкт-Петербургского ледового театра.