Губерниев о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!» | Источник: Sports.Ru

"Это прекрасно! Пускай Камила ведет это новое шоу! Валиева не пропадет — будет кататься в шоу программах, вести шоу на Первом канале. Дай Бог ей здоровья и удачи!

Только Валиевой надо учиться, потому что работа телеведущего это все-таки профессия. Она же потратила много времени, чтобы стать фигуристкой мирового уровня, поэтому здесь тоже надо постараться.