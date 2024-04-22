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15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Губерниев о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!»

Фигуристка сообщила об этом во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.

Губерниев о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!» | Источник: Sports.Ru

"Это прекрасно! Пускай Камила ведет это новое шоу! Валиева не пропадет — будет кататься в шоу программах, вести шоу на Первом канале. Дай Бог ей здоровья и удачи!

Только Валиевой надо учиться, потому что работа телеведущего это все-таки профессия. Она же потратила много времени, чтобы стать фигуристкой мирового уровня, поэтому здесь тоже надо постараться.

Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!" — сказал Дмитрий Губерниев.

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