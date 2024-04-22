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19:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ВАДА тайно изучало препарат, из-за которого дисквалифицировали Валиеву

Старший директор по науке и медицине ВАДА Оливье Рабин рассказал, что агенство получило конфиденциальную информацию о триметазидине незадолго до разбирательства по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник: Reuters

Он отметил, что организация связялась с производителем триметазидина, чтобы получить максимум информации об исследованиях выведения этого вещества.

«Нам предоставили конфиденциальную информацию, которая даже не опубликована в научной и медицинской литературе. Кроме того, этот производитель предоставил нам доступ к фармакокинетической модификации выведения триметазидина, которая, конечно же, была адаптирована к данной конкретной ситуации и антидопинговому контексту», — цитирует Рабина ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.

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